Удлинительный шланг
Удлинительный шланг 3,5-метровой длины увеличивает радиус действия пылесоса, повышает свободу движений и тем самым значительно облегчает работу, особенно при чистке лестниц и уборке в салоне автомобиля. Он подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Увеличение радиуса действия для мобильности использования
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,861
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,146
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3600 x 55 x 64
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Салон автомобиля
- Уборка при ремонте
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Уборка в гараже
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Уборка на входе в дом
- Лестницы