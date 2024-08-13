Удлинительный шланг

3,5-метровый удлинитель всасывающего шланга, подходящий к любым хозяйственным пылесосам Kärcher, расширяет радиус действия и обеспечивает повышенную свободу движений.

Удлинительный шланг 3,5-метровой длины увеличивает радиус действия пылесоса, повышает свободу движений и тем самым значительно облегчает работу, особенно при чистке лестниц и уборке в салоне автомобиля. Он подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Увеличение радиуса действия для мобильности использования
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,861
Масса (с упаковкой) (кг) 1,146
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 3600 x 55 x 64
Области применения
  • Салон автомобиля
  • Уборка при ремонте
  • Уборка в мастерской
  • Уборка в подвале
  • Уборка в гараже
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Уборка на входе в дом
  • Лестницы