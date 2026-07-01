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    Camping-Zubehör und -Ausrüstung richtig reinigen | Kärcher

    Camping-Zubehör effektiv und einfach reinigen

    Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmäßig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.

    eine Frau reinigt ihren Campingstuhl mit einem Kärcher OC 3

    Wie reinigt man Camping-Equipment unterwegs am effektivsten?

    Dass Camping-Ausrüstung mit der Zeit verschmutzt, liegt in der Natur der Sache. Es muss nicht unbedingt der Trekkingausflug mit plötzlich einsetzendem Regen sein, der an Wanderutensilien oder Mensch und Tier ordentlich Schmutz hinterlässt. Stattdessen fängt es schon beim alltäglichen Gebrauch an. Das Camping-Geschirr will abgewaschen werden und auch Klappstühle oder Fahrräder sollte man nach dem Gebrauch reinigen. Und wer am Meer Urlaub macht und gern surft, weiß wahrscheinlich, dass Neoprenanzug und Surfbrett nach dem Wellenritt von Salzwasserrückständen und Sand befreit werden sollten, um deren Langlebigkeit zu gewährleisten.

    Diese Regel gilt prinzipiell für alle Camping-Utensilien. Lieber sofort nach dem Gebrauch reinigen und waschen, statt bis zum nächsten Einsatz damit zu warten. Am besten die entsprechenden Reinigungsgeräte und Pflegemittel immer am selben Ort verstauen, sodass sie griffbereit sind. Stets beim Camping dabei haben sollte man einen Handfeger, eine Waschbürste, Schwämme, Eimer, Gießkanne, Wasserschlauch, Besen sowie Spülmittel und gegebenenfalls weitere Reinigungslösungen, abhängig vom Material und der Beschaffenheit des Camping-Equipments.

    Utensilien für die Reinigung von Camping-Equipment

    Schmutzige Camping-Ausrüstung? So werden Zelt, Geschirr und Stühle wieder sauber

    Ein Zelt wird mit einem Besen vom Schmutz befreit

    Das (Vor-)Zelt reinigen: Wenn man das Zelt abbaut, sollte man es vor dem Einpacken gründlich ausschütteln und anschließend sorgfältig wieder (trocken) zusammenpacken. Wenn sich Blütenstaub oder loser Schmutz auf dem Zelt angesammelt hat, kann dieser mit einem weichen Handbesen vorsichtig entfernt werden. Auf Reinigungsmittel sollte man zum Schutz der Beschichtung verzichten. Übrigens: Wer sein Zelt öfter reinigt, erfreut sich länger an dessen Imprägnierung. Denn wetterbedingte Verunreinigungen können die Wirksamkeit der wasserdichten Beschichtung verringern. Ein guter Anhaltspunkt, ob das Zelt imprägniert werden soll, ist, es mit einem Gartenschlauch oder Eimer Wasser nass zu machen. Wenn das Wasser abperlt, ist die Imprägnierung des Zeltes gegeben.

    Campinggeschirr auf der Wiese in einer Schüssel

    Camping-Geschirr waschen: Den Luxus einer Spülmaschine hat man auf den meisten Campingplätzen oder während eines Roadtrips oftmals nicht. Wohnwagen und Wohnmobil sind zwar in den meisten Fällen mit einem Frischwassertank und einer Spüle ausgestattet, sodass Teller, Topf und Tassen händisch abgewaschen werden können. Um den Innenbereich sauber zu halten, spült man das benutzte Geschirr besser draußen in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser ab. Hierfür eignen sich Spülschwamm, Bürste und Spülmittel. Natürlich kann man ebenso zum Wasserschlauch greifen, das bietet sich vor allem dann an, wenn sich eingetrocknete Essensreste schlecht lösen lassen. Ein beliebter Tipp unter Camping-Fans: Wasser aufkochen und zusammen mit etwas Zitronensäure über das verschmutzte Geschirr gießen, ein paar Minuten einweichen lassen und anschließend nochmal gründlich mit einem Lappen abwischen.

    Ein Campingstuhl wird mit Kärcher Reinigungsmittel und einem Schwamm gereinigt

    Campingstühle reinigen: Campingstühle aus Aluminium und Kunststoff sind recht pflegeleicht. Meist reicht es aus, sie mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel abzuwischen. Bei hartnäckigem Schmutz greift man zu einem Wasserschlauch mit Spritzaufsatz. Alternativ eignet sich ein Mitteldruckreiniger, um Campingmöbel effektiv und schnell zu reinigen. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfiehlt sich bei diesem Schritt der Einsatz eines Universalreinigers. Das verdünnte Reinigungsmittelkonzentrat entweder mit einem Handsprüher oder alternativ mithilfe einer Schaumdüse und dem Mitteldruckreiniger auf den verschmutzten Flächen verteilen. Im Anschluss alles mit klarem Wasser abspülen. Zum Schluss noch die gereinigten Flächen gründlich mit einem trockenen Tuch abwischen, um unschönen Wasserflecken vorzubeugen.

    Ein grünes Zelt wird mit einem Kärcher OC3 gereinigt

    Wer nicht unnötig viel Zeit in die Reinigung des Camping-Equipments stecken möchte, greift zum Hochdruckreiniger. Dieser reinigt Camping-Ausrüstung schnell und effektiv. Jedoch kann es passieren, dass unterwegs mal kein Wasseranschluss bzw. keine Steckdose in der Nähe sind oder wenig Platz vorhanden ist. Smarte Camping-Fans profitieren hierbei von akkubetriebenen Hochdruckreinigern in Kombination mit einem Saugschlauch oder von Niederdruckreinigern mit integriertem Akku und Wassertank. Mit diesen mobilen Reinigungslösungen gelingt die Reinigung des Camping-Zubehörs im Nu!

    Wie bekommt man Wanderschuhe, Fahrrad und Surfbrett unterwegs wieder sauber?

    Eine Frau reinigt ihre Wanderschuhe mit einem Kärcher OC 3

    Wanderschuhe reinigen: Damit die Freude an hochwertigen Wanderschuhen lange anhält, sollten diese nach jedem Gebrauch gründlich geputzt und gepflegt werden. Zunächst groben Schmutz an den Schuhen entfernen. Bei Polyester reicht es meist aus, Verschmutzungen mit einem Schwamm, Wasser und etwas Seifenlauge zu lösen. Bei Lederschuhen bietet sich eine etwas härtere Bürste an. Sind die Schuhe stark verschmutzt, kann man sie mit einem Wasserschlauch oder dem mobilen Niederdruckreiniger, idealerweise in Kombination mit einer Bürste, reinigen. Für eine Grundreinigung der Wanderschuhe sollte man auch gleich Schnürsenkel und Einlegesohlen entfernen. Dann die Innenseite des Schuhs mit Wasser und Spülmittel oder Seife auswaschen. Anschließend die Innenseite und bei Bedarf auch die Außenseite des Schuhs noch einmal mit klarem Wasser abspülen, bis alle Verschmutzungen und Reinigungsmittelrückstände entfernt sind. Zum Trocknen die Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen und am besten nicht direkt in die Sonne oder unter eine Heizung stellen – das könnte das Material beschädigen. Zum Abschluss können Wanderschuhe noch mit passendem Wachs gepflegt werden.

    Ein Fahrrad wird mit einem Kärcher OC 3 gereinigt

    Fahrrad reinigen: Nach einer ausgiebigen Fahrradtour durch Wald und Wiesen sindRahmen, Antrieb und Schaltkomponenten oftmals verschmutzt. Um Rost zu verhindern und Schalt- und Bremsleistung in Schuss zu halten, reinigt man sämtliche Komponenten am besten direkt nach der Fahrradtour. Dafür braucht es einen Eimer Wasser, zwei Schwämme und optional Bürsten für Kurbel und Ritzelpaket. Zunächst reinigt man Rahmen und die Antriebseinheit mit jeweils einem separaten Schwamm. Grund ist, dass sich am Rahmen keine Wachs- bzw. Ölreste von Kette und Antrieb befinden sollten. Für eine effektive Reinigung verwendet man am besten einen speziellen Fahrradreiniger.

    Nachdem man Rahmen sowie Antriebseinheit vorgespült und mit Reiniger und Schwamm geputzt hat, nimmt man entweder einen Eimer Wasser oder den Gartenschlauch, um das Fahrrad abzuspülen. Besonders einfach geht es mit einem mobilen Niederdruckreiniger. Zuhause kann man sich dann einer gründlichen Fahrradreinigung, zum Beispiel mit dem Hochdruckreiniger, widmen.

    Eine Frau reinigt am Strand ihren Neoprenanzug mit einem Kärcher OC 3

    Surfbrett und Neoprenanzug reinigen: Nach dem Schwimmen bzw. Surfen im Meer sollte man seinen Neoprenanzug und das Surfbrett gründlich von Sand und Salzwasserrückständen befreien, da beides das Material angreifen kann. Besonders die Beschichtung des Neoprenanzugs kann durch das Salz spröde werden. Wenn es nach der Erfrischung im Meer direkt wieder nach Hause geht, können Surfbrett und Neoprenanzug kurz mit dem Gartenschlauch abgespritzt werden. Unterwegs hat man diese Möglichkeit jedoch oft nicht. Auch dann bieten sich mobile Niederdruckreiniger an. Zum Trocknen den Neoprenanzug auf links drehen – im Grunde geschieht das beim Ausziehen bereits automatisch. Zudem sollte der Anzug niemals in der prallen Sonne trocknen, damit das Neoprenmaterial nicht durch Hitze und UV-Strahlung beschädigt wird. Besser geeignet ist ein schattiges Plätzchen.

    Camping mit Hund? So wird der Vierbeiner wieder sauber

    Es gibt nur wenig, was Hunde mehr lieben, als von Frauchen oder Herrchen gefüttert zu werden – höchstens noch ausgiebiges Gassigehen. Ob Pfoten und Fell dabei schmutzig werden, ist den Vierbeinern reichlich egal. Damit sie nach dem Spaziergang nicht Kofferraum bzw. Vorzelt und Innenraum des Campers verschmutzen, sollten Hundebesitzer Pfoten und falls nötig auch Fell noch vor dem Einsteigen von Schmutz und Erdresten befreien. Vor allem unter den Pfoten sammelt sich viel an. Sie lassen sich zum Beispiel mit ein wenig warmem Wasser und einer weichen Bürste sanft reinigen. Bei dieser Gelegenheit kann man den Vierbeiner auch direkt auf etwaige Zecken untersuchen.

    Unser Tipp

    Mit der optionalen Pet Box für den Mobile Outdoor Cleaner ist man auch unterwegs bestens für eine Reinigung des geliebten Vierbeiners gewappnet. Sie enthält eine eigens für Hunde entwickelte Kegelstrahldüse mit angenehmem, weichem Duschstrahl für die Reinigung von Fell und Pfoten. Darüber hinaus umfasst das Set eine Fellreinigungsbürste zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen aus dem Tierfell und ein besonders saugstarkes Mikrofaserhandtuch zum Abtrocknen.

    Hundepfoten werden sanft mit einem Kärcher Niederdruckreiniger gereinigt
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