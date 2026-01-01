Feinstaub und Schmutz absaugen: Reinigung ohne Stromanschluss

Keine Steckdosensuche, kein Ein-/Ausstecken, kein Kabelhandling: Bereits der normale Akku-Staubsauger erhöht die Produktivität. Professionelle Nass-/Trockensauger mit Akku können zudem Feinstaub aufnehmen und haben keine Probleme mit Feuchtigkeit – bei einer mit klassischen Modellen vergleichbaren Leistung.

Reinigung ohne Stromanschluss: Vom Messebau über Montage bis zur Elektroinstallation

Es gibt viele Einsatzorte, bei denen kein Mensch mehr auf die Idee kommt, etwas anderes mitzunehmen als akkubetriebene Elektrowerkzeuge. Dass inzwischen die Reinigungstechnik ebenfalls mobil und flexibel einsetzbar ist, hat sich noch nicht in der Breite etabliert. Dabei bestechen die Vorteile in jeder Hinsicht.

Akku-Nass-/Trockensauger zum Beispiel bringen eine ähnliche Leistung wie Kabelvarianten. Bei kurzen Ladezeiten kann durch das Mitführen von 2 Akkus unterbrechungsfrei gearbeitet werden. Damit die Geräte kompakt und leicht in der Handhabung sind, verfügen sie über Behälter mit etwa 20 Liter Volumen, was für die autarke Spotreinigung vollkommen ausreicht.

Bezüglich der Einsatzmöglichkeiten sind Akku-Nass-/Trockensauger unter anderem dort beliebt, wo viele Anwender arbeiten und einen Stromanschluss benötigen. Im Messebau werden durch akkubetriebene Geräte Stolperfallen durch herumliegende Kabel beseitigt und Schmutz kann schnell dort aufgenommen werden, wo er entsteht. Eine ähnliche Situation ist auf Baustellen gegeben, wo oftmals auf Leitern oder auf Gerüsten gearbeitet werden muss. Ohne Kabel ist beim Absaugen von Schmutz für mehr Sicherheit gesorgt und auch durch Regen eingetretene Feuchtigkeit lässt sich auf einem Rohbau problemlos entfernen.