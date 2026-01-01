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    Autark reinigen | Kärcher

    Autark reinigen: Möglichkeiten ohne Strom- und Wasseranschluss

    Ob Einsatz der Kommunalreinigung nach einem Stadtfest, Vor-Ort-Reinigung von Arbeitsgeräten in der Landwirtschaft oder das Entfernen von Schmutz bei Montagearbeiten: Es gibt immer wieder Anwendungsbereiche, bei denen ohne Strom- und Wasseranschluss gereinigt werden muss. In vielen Fällen sind Akkugeräte inzwischen die richtige Lösung, denn kabellose Nass-/Trockensauger oder Hochdruckreiniger für Profianwender sind mobil einsetzbar, reduzieren Stolperfallen und bringen eine sehr gute Leistung. Handelt es sich um größere Reinigungsaufgaben, die ohne Strom- und Wasseranschluss erledigt sein wollen, sind Hochdruck-/Heißwasser-Hochdruck-Trailer, Generatoren und Schmutzwasserpumpen eine wertvolle Unterstützung.

    eine Person reinigt mit einem Kärcher Heißwasser-Hochdrucktrailer eine Bagger-Schaufel

    Feinstaub und Schmutz absaugen: Reinigung ohne Stromanschluss

    Keine Steckdosensuche, kein Ein-/Ausstecken, kein Kabelhandling: Bereits der normale Akku-Staubsauger erhöht die Produktivität. Professionelle Nass-/Trockensauger mit Akku können zudem Feinstaub aufnehmen und haben keine Probleme mit Feuchtigkeit – bei einer mit klassischen Modellen vergleichbaren Leistung.

     

    Reinigung ohne Stromanschluss: Vom Messebau über Montage bis zur Elektroinstallation

    Es gibt viele Einsatzorte, bei denen kein Mensch mehr auf die Idee kommt, etwas anderes mitzunehmen als akkubetriebene Elektrowerkzeuge. Dass inzwischen die Reinigungstechnik ebenfalls mobil und flexibel einsetzbar ist, hat sich noch nicht in der Breite etabliert. Dabei bestechen die Vorteile in jeder Hinsicht.

    Akku-Nass-/Trockensauger zum Beispiel bringen eine ähnliche Leistung wie Kabelvarianten. Bei kurzen Ladezeiten kann durch das Mitführen von 2 Akkus unterbrechungsfrei gearbeitet werden. Damit die Geräte kompakt und leicht in der Handhabung sind, verfügen sie über Behälter mit etwa 20 Liter Volumen, was für die autarke Spotreinigung vollkommen ausreicht.

    Bezüglich der Einsatzmöglichkeiten sind Akku-Nass-/Trockensauger unter anderem dort beliebt, wo viele Anwender arbeiten und einen Stromanschluss benötigen. Im Messebau werden durch akkubetriebene Geräte Stolperfallen durch herumliegende Kabel beseitigt und Schmutz kann schnell dort aufgenommen werden, wo er entsteht. Eine ähnliche Situation ist auf Baustellen gegeben, wo oftmals auf Leitern oder auf Gerüsten gearbeitet werden muss. Ohne Kabel ist beim Absaugen von Schmutz für mehr Sicherheit gesorgt und auch durch Regen eingetretene Feuchtigkeit lässt sich auf einem Rohbau problemlos entfernen.

    Eine Person reinigt mit einem Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger einen verschmutzten Fußboden im frisch renovierten Zimmer
    Kärcher: Baustaub entfernen

    Baustaub entfernen

    Schlechte Sicht oder unbrauchbare Arbeitsgeräte sind nur einige der Folgen einer erhöhten Staubentwicklung am Arbeitsplatz. Neben diesen Sicherheitsaspekten wird die gesundheitliche Gefahr von Baustaub oftmals unterschätzt. Die Folgen reichen von Reizungen und Entzündungen der Atemwege über chronische Lungenerkrankungen bis hin zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Durch das professionelle Absaugen und Entfernen von Baustaub kann effektiv für eine staubsichere Umgebung gesorgt werden.

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    Sind Gebäudedienstleister in Sachen Hausmeistertätigkeiten aktiv, so ist der akkubetriebene Nass-/Trockensauger bei vielen Arbeiten eine gute Unterstützung. Dazu zählen die Wartung an der Wasserversorgung, das Reinigen nach kleinen Wassereintritten durch Starkregen oder bei kleinen Wartungs- und Montagearbeiten am Objekt. Auch Elektroinstallateure, Küchenbauer und andere Handwerker müssen bei Kundeneinsätzen nicht mit Besen und Kehrschaufel/Kehrblech unterwegs sein, sondern können bei der Arbeit entstandene Verschmutzungen mithilfe von Saugern mühelos entfernen. So ist ergonomischeres autarkes Reinigen möglich und die Kundenzufriedenheit erhöht sich, weil der Arbeitsplatz sauber hinterlassen wird.

    Eine Person entfernt mit einem Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger Schmutz
    Eine Person reinigt eine Treppe mit einem Akku-Rucksackstaubsauger

    Tipp 1 – schnell erreichbar:

    Akkubetriebene Nass-/Trockensauger sind so kompakt, dass sie sich in der Schiebetür normaler Transporter verstauen lassen. Von dort sind sie schnell zu entnehmen und ohne Rüstzeit einsatzbereit.

    Tipp 2 – Absaugen von Stäuben:

    Eine gute Ergänzung zum Nass-/Trockensauger können Akku-Rucksacksauger sein – sie erleichtern vor allem das Absaugen von Stäuben, wenn parallel mit einem Bohrer oder anderen Werkzeugen gearbeitet wird.

    Hochdruckreinigen ohne Strom- und Wasseranschluss

    Je nach Anwendungsbereich gibt es 2 Möglichkeiten, einen Hochdruckreiniger ohne Strom- und Wasseranschluss zu nutzen. Zum einen gibt es akkubetriebene Modelle, die emissionsfrei arbeiten, zum anderen sind Modelle mit Verbrennungsmotor verfügbar, die für längere Einsätze geeignet sind. In beiden Fällen muss lediglich über einen Tank Wasser bereitgestellt werden.

     

    Akku-Hochdruckreiniger für den Außeneinsatz: Reinigung ohne Strom und Wasseranschluss

    Akkubetriebene Hochdruckreiniger sind leicht, einfach zu transportieren, verfügen über einen Spritzwasserschutz und sind schnell einsatzbereit. So können Landschaftsgärtner beispielsweise Wegplatten nach dem Verlegen abreinigen, wenn Verschmutzungen anhaften. Landwirte haben die Möglichkeit, Feldspritzen nach Ende des Spritzvorgangs zu reinigen.

    Das Abspülen von Rückständen des Pflanzenschutzmittels kann mit einem Akku-Kaltwasser-Hochdruckreiniger erledigt werden, wobei das autarke Reinigen von oben nach unten erfolgt. Auch für die Reinigung von Autobahntoiletten sind akkubetriebene Hochdruckreiniger gut geeignet.

    Eine Person mit Helm reinigt mit Hilfe eines Kärcher Akku-Hochdruckreinigers ein Dachelement

    Tipp – Akku-Hochdruckreiniger nutzen bei weniger Spannung im Stromnetz:

    In Ländern wie Japan oder den USA, wo über das Stromnetz weniger Spannung zur Verfügung steht, bietet der Akku-Hochdruckreiniger eine vergleichbare Leistung zu kabelgebundenen Modellen. Alternativ muss ein Anschluss an ein Industriestromnetz mit höherer Spannung vorhanden sein oder ein Gerät mit Verbrennungsmotor gewählt werden.

    Kärcher: Feldspritze reinigen

    Feldspritze reinigen

    Ob es sich um Brennnesselbrühe und Kupfersulfat in der biologischen Landwirtschaft handelt oder um chemische Substanzen im konventionellen Betrieb: Verantwortungsvoll eingesetzt, dient Pflanzenschutz dazu, den Ertrag von Nutzpflanzen sicherzustellen und Schädlinge, Pilze und Krankheitserreger gezielt zu bekämpfen. Bei der Reinigung der Pflanzenschutzspritze (auch Feldspritze genannt) zwischen den Einsätzen ist allerdings unbedingt darauf zu achten, Punkteinträge in die Kanalisation zu verhindern und Rückstände fachgerecht zu beseitigen.

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    Kärcher: Reinigung Sanitär- und Umkleideräume

    Sanitär- und Umkleideräume reinigen

    Die Gründe für eine sorgfältige Reinigung im Sanitärbereich sind vielfältig: Je nach Umgebung nutzen viele Menschen Toiletten, Duschbereiche und Umkleideräume, etwa in Bürogebäuden, Produktionsbetrieben, Hotels, Restaurants, Sporthallen oder Einkaufszentren. In Sanitärräumen kommt es so zwangsläufig zum Hautkontakt mit unterschiedlichen Oberflächen, die von nahezu allen Nutzern berührt werden – Türklinken, Wasserhähne oder Spülknöpfe der Toiletten. Darüber können Mikroorganismen von einer Person auf die nächste übergehen. Das gilt es durch festgelegte Reinigungsabläufe zu vermeiden.

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    eine Person in Schutzkleidung reinigt mit einem Kärcher Höchstdruckreiniger eine Schalung

    Werkzeug reinigen

    Für effektives Arbeiten auf dem Bau braucht es passende Arbeitsgeräte. Auf einer Baustelle anfallender Schmutz und Baustaub können Arbeitsgeräten wie Schaufeln, Schubkarren oder Werkzeugen aber ganz schön zusetzen. Damit die Hilfsmittel langfristig zuverlässig und sicher funktionieren, gehören sorgfältige Reinigung und Pflege unbedingt zur Arbeitsroutine. Je nach Gerät und Verschmutzungsgrad kommen dabei unterschiedliche Reinigungsgeräte zum Einsatz – vom Hochdruckreiniger bis zum Sauger.

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    Eine Person reinigt mit einem Kärcher Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor die Schaufel eines Baggers

    Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor

    Das Leistungsspektrum von Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor, die mit Benzin, Diesel oder synthetischen Energieersatzstoffen betrieben werden können, ist durch die höhere Leistung entsprechend breiter. Die Geräte liefern zwischen 140 und 250 bar Druck, bei einer Durchflussmenge zwischen 500 und 1.000 l/h. Die Laufzeit liegt je nach Tankgröße bei 6 bis 8 Stunden, weshalb auch längere autarke Reinigungseinsätze problemlos zu bewerkstelligen sind. Dank der robusten Bauweise sind die Hochdruckreiniger für Anwendungsbereiche wie die Reinigung von Baumaschinen vor Verlassen einer Baustelle, für größere Reinigungseinsätze beispielsweise an entlegenen Lagerhallen in der Landwirtschaft oder für Kommunen geeignet, die öffentliche Plätze nach einer Veranstaltung zu reinigen haben.

    Baumaschinen reinigen

    Baumaschinen reinigen

    Die Welt der Baumaschinen ist schwer und schmutzig. Unmengen an Erdreich, Schlamm und Lehm, Farb- und Lackspritzer oder eingetrocknetem Beton lagern sich ab und sorgen für hohe Belastungen. Reinigungsmaßnahmen auf der Baustelle und im Betrieb bzw. Fuhrpark, also auch das Reinigen von Baumaschinen, sind somit zentral, um Funktion und Wert der teuren Maschinen zu erhalten. Auch Wartung und Reparatur setzen eine Reinigung voraus. Wer effizient arbeiten möchte, sollte also wissen, wann Kalt- und Heißwasser-Hochdruck, Ultrahöchstdrucktechnik oder Trockeneis gefragt sind und warum die Kabinenreinigung wichtig ist.

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    Reinigung ohne Wasseranschluss: Kaltwasser-/Heißwasser-Hochdruck-Trailer

    Kaltwasser- bzw. Heißwasser-Hochdruck-Trailer sind als Universallösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie geeignet. Sowohl Wasser als auch Treibstoff werden mitgeführt, um ohne Strom- und Wasseranschluss – also autark – reinigen und arbeiten zu können.

     

    Ohne Strom- und Wasseranschluss reinigen: Von der Graffitientfernung bis zur Fassadenreinigung

    Die Trailer arbeiten mit Benzin, Diesel oder synthetischen Energieersatzstoffen sowie leistungsstarken Motoren, wodurch längere Einsätze ohne Strom- oder Wasseranschluss problemlos zu absolvieren sind. Ob Kommunen auf größeren Plätzen mit viel Publikumsverkehr arbeiten müssen, wo die Verlegung von Kabeln und Schläuchen sehr viel Aufwand mit sich bringt, oder Graffitis von Brückenunterführungen entfernt werden sollen: Die Geräte bringen eine sehr hohe Leistung und sind für hartnäckige Verschmutzungen sehr gut geeignet, wodurch selbst die Reinigung von Fassaden möglich ist. Bei schwankender oder von Haus aus schlechter Wasserversorgung, zum Beispiel auf Baustellen, kann der Tank als Puffer dienen, um unterbrechungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

    Eine Person reinigt einen öffentlichen Platz mit einem Kärcher Hochdruck-Trailer
    Eine Person entfernt Graffiti mit einem Kärcher Hochdruck-Trailer
    eine Person in Schutzkleidung entfernt Graffiti von der Innenseite einer Hauswand

    Graffiti entfernen

    Die Verfahren zur Graffitientfernung sind vielfältig. Von der Heißwasser-Hochdruckreinigung bis zu verschiedenen Strahlverfahren wird die geeignete Methode nach verschiedenen Faktoren gewählt, etwa nach der Art der Graffitifarbe, dem Material des Untergrunds sowie örtlichen und rechtlichen Bestimmungen. Zudem existieren Schutzmöglichkeiten, damit sich unerwünschte Graffitis komfortabler und für den Untergrund schonender entfernen lassen.

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    Kärcher: Parkplätze und Wege reinigen

    Parkplätze, Wege und Außenflächen reinigen

    Ob Restaurantbesuch, Einkaufen im Supermarkt, Möbelhaus oder Shoppingcenter, Arzt- oder Museumsbesuch – das Ankommen fängt häufig mit dem Abstellen des Autos und dem kurzen Fußweg zum Gebäude an. Um bereits hier einen positiven Eindruck zu vermitteln, Unfallgefahren zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Schmutz nicht von außen nach innen getragen wird, eignen sich verschiedene Maßnahmen.

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    Headerbild_Fassadenreinigung

    Fassaden reinigen

    Putz, Naturstein, Glas, Metall oder Holz: Fassaden bestehen aus unterschiedlichen Materialien und verleihen dem jeweiligen Gebäude ein individuelles Äußeres. Um den optischen Eindruck und den Wert möglichst lange zu erhalten, ist eine regelmäßige Reinigung der Fassade erforderlich. Dafür sind mit Hochdruckreinigern, Sand- und Trockeneisstrahlgeräten verschiedene Techniken verfügbar, die je nach Material und Schmutzart fachgerecht anzuwenden sind.

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    Für alle Fälle: Generator und Schmutzwasserpumpe beim autarken Reinigen

    Wer häufig in Bereichen arbeitet, in denen kein Strom- und Wasseranschluss gegeben ist, kann für hohe Flexibilität einen Generator und/oder eine Schmutzwasserpumpe anschaffen.

     

    Mobile Energieversorgung in forderndem Umfeld

    Generatoren für Profianwender sind dank Rollen und Gummibereifung flexibel zu bewegen, mit einem Käfig aus Stahlrohren robust gehalten und lassen sich einfach und zuverlässig starten. Wichtig ist auch, dass die Geräte vergleichsweise leise arbeiten und über Elektrostart sowie die Möglichkeit eines Notstarts via Seilzug verfügen.

    Die mobile Energieversorgung kann beispielsweise dazu genutzt werden, fern von jeder Infrastruktur mit kabelgebundenen Hochdruckreinigern, Nass-/Trockensaugern oder anderen Geräten zu arbeiten. Inzwischen werden Generatoren im Baugewerbe, von Kommunen, in Außenbereichen von Messen oder in der Landwirtschaft auch dazu verwendet, akkubetriebene Elektrowerkzeuge und Reinigungsgeräte zu laden und somit noch flexibler agieren zu können.

    Die Leistungsklasse sollte passend zur Anwendung gewählt werden. So eignet sich beispielsweise ein Generator mit 7 kW Leistung für die Reinigung von Fliesen mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger im Außenbereich. Ein Gerät mit 2,8 kW Leistung ist darauf ausgelegt, einen Kaltwasser-Hochdruckreiniger für die Reinigung von Maschinen beispielsweise in der professionellen Grünpflege zu betreiben.

    Eine Person arbeitet mit einem Flex-Gerät auf einer Baustelle mit Hilfe eines Kärcher Generators

    Wasser an-/absaugen: Schmutzwasserpumpe für autarkes Reinigen

    Schmutzwasserpumpen sind überall dort im Einsatz, wo Wasser abgesaugt werden muss. Das können vollgelaufene Keller nach einem Hochwasser ebenso sein wie vollgelaufene Baugruben. Gleichzeitig können Schmutzwasserpumpen dabei helfen, Wasser von A nach B zu transportieren und somit eine Wasserversorgung sicherzustellen. Auch kann die Pumpe dazu genutzt werden, Wasser anzusaugen und damit Tanks zu befüllen, die akkubetriebene oder mit Verbrennungsmotor ausgestattete Hochdruckreiniger versorgen.

    Eine Person saugt mit einem grünen Rohr und der Kärcher Schmutzwasserpumpe Schmutzwasser aus einem Baugraben

    Passende Produkte für Ihren Anwendungsbereich

    Kärcher: NT 22/1 Ap Bp Akku-Nass-/Trockensauger

    Nass-/Trockensauger Ap-Klasse

    Kärcher: BVL 5/1 BP Akku-Rucksacksauger

    BVL 5/1 BP Akku-Rucksacksauger

    Kärcher: HDS Trailer

    HDS-Trailer

    Kärcher: HD-Trailer

    HD-Trailer

    Kärcher: Schmutzwasserpumpe

    WWP 45 Schmutzwasserpumpe

    Kärcher Synchrongenerator

    PGG 8/3 Synchrongenerator

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