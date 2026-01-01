Abhängig vom Werkstoff gibt es unter anderem diese verschiedenen Staubarten:

Holzstaub

Beim Be- und Verarbeiten von Weichholz, Hartholz oder Sperrholz entstehen nicht nur Späne, sondern auch feiner Holzstaub. Dieser kann zu schweren Belastungen der Bronchien, Lunge und Nasenschleimhäute führen und ist in einigen Fällen sogar krebserregend. Eine weitere Gefahr: Holzstaub ist brennbar und im Gemisch mit Luft explosionsfähig.

Quarzstaub

Bei der Arbeit mit sandhaltigen Materialien wie Mörtel, Beton oder Fliesen wird Quarzstaub freigesetzt, der tief in die Atemwege vordringt und nachhaltig die Funktion der Lunge schädigen kann. Gefährlich sind dabei vor allem feine Faserpartikel, die sich in der Lunge festsetzen. Das kann zu einer Vernarbung des Gewebes führen (Lungenfibrose).

Asbeststaub

Besondere Vorsicht gilt beim Umgang mit Asbest, der nach wie vor in vielen bestehenden Gebäuden verbaut ist. Asbeststaub wird als krebserregend eingestuft, da Asbestfasern neben der Asbestose (chronisch entzündliche Erkrankung der Atemwege und Lunge) auch für eine spätere Tumorbildung verantwortlich sein können.

Toxischer Staub

Giftige Stäube von Blei, Mangan oder Cadmium können nicht nur Reizungen der Atemwege oder der Haut verursachen, sondern auch Gefahrstoffe enthalten, die krebserregend sind oder innere Organe wie Leber, Milz und Nieren schädigen. Sie entstehen beispielsweise beim Schweißen (Schweißrauch).

Explosive Stäube

Ein Staub-Luft-Gemisch kann explodieren, wenn der Staub aus brennbarem Material besteht. Dazu gehören Kohle, Holz und Mehl sowie anorganische Stoffe wie Magnesium und Aluminium. Als Zündquelle kann ein Funke ausreichen, der beispielsweise beim Ziehen eines elektrischen Steckers oder beim Entladen von statischer Elektrizität entsteht.