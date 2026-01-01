Welche Arten von Baustaub gibt es?
Um Baustaub sicher zu entfernen, ist es wichtig zu wissen, mit welcher Art von Staub man es zu tun hat. Selbst vermeintlich harmlose Stäube können die Gesundheit beeinträchtigen oder nachhaltig schädigen, wenn die Staubkonzentration in der Luft sehr hoch ist. Bei der Arbeit mit brennbaren Materialien kann zudem explosiver Staub entstehen. Eine Einteilung von Stäuben hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials hängt von der Korngröße, der Beschaffenheit des Materials sowie von der äußeren Form ab.
Grobstaub besteht aus Partikeln mit einem Durchmesser von mindestens 10 μm. Kleinere Feinstaubpartikel mit Korngrößen von 10 μm bis 0,1 μm können bereits in Nase, Rachen und Luftröhre gelangen (einatembarer oder E-Staub). Alveolen- oder lungengängiger A-Staub ist mit weniger als 0,1 μm Durchmesser so fein, dass er auch die tieferen Atemwege und die Lungenbläschen erreicht.