Hartnäckige Verschmutzungen schonend entfernen – dafür steht das Partikelstrahlverfahren. Es wird angewendet, um Graffitis mechanisch, aber dennoch schonend von Untergründen wie Naturstein und seltener Klinker oder Ziegel zu entfernen. Bei dem Verfahren wird Druckluft durch einen Kompressor (mit einer Mindestleistung von 4 m3 pro Minute) erzeugt, dem ein exakt dosiertes Strahlmittel zugesetzt wird. Mehr als 2.000 Sorten Strahlmittel sind auf dem Markt erhältlich und variieren im Material, im Härtegrad sowie in der Größe und Form der Körnung. Der Härtegrad des Strahlmittels muss nach der Mohs’schen Skala durch die Tests vorab definiert werden. Oft ist ein hartes, aber sehr feines Strahlmittel mit einer Körnung von 0,2 bis 0,8 mm die beste Wahl, wenn die Oberfläche nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Grobe Strahlmittel mit einer Körnung von 0,25 bis 1,4 mm und Mohs-Härte von 6 oder 7 eignen sich hingegen für die schnelle, effiziente Entfernung von Graffiti, wenn die Wand ohnehin nachbehandelt werden soll.

Durch die passende Strahlmittelart und -menge sowie die Höhe des Luftdrucks lassen sich Graffitis von zahlreichen Oberflächen entfernen. Allerdings gibt es auch Materialien, für die das Partikelstrahlverfahren nicht geeignet ist, um Graffiti zu entfernen. Metall, Glas oder Beton werden davon zum Beispiel trüb oder gehen kaputt. Durch Wasserzugabe einer geringen Menge (bis zu 120 l/h) an der Düse wird eine Staubentwicklung weitgehend unterbunden.

Mit diesem Verfahren kann bereits oft ein hoher Anteil des Graffiti entfernt werden, besonders der Anteil, der auf der Oberfläche sitzt. Wenn der Untergrund ein sehr saugfähiger ist, muss eventuell noch mit Reinigungsmitteln im Anschluss gearbeitet werden.