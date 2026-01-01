Wenn ein Gast ein Hotelzimmer bucht, ist das zuallererst ein Zeichen von Vertrauen – Vertrauen darauf, dass Hygienestandards sorgfältig eingehalten werden und das Wohlbefinden der Gäste an erster Stelle steht. Nur wer sich sicher sein kann, dass gründliche Reinigungsmaßnahmen zum Standard gehören, kann sich wirklich wohlfühlen. Denn so vielfältig wie die Besucher, die ein Hotelzimmer beherbergt, so vielfältig sind auch die Flächen, die im Laufe eines Aufenthalts berührt bzw. genutzt und damit potenziell verschmutzt werden. Eine konkrete Checkliste für die Reinigung des Hotelzimmers und ein Handlungsleitfaden sind darum äußerst hilfreich. Ebenso unerlässlich: geeignetes Reinigungsequipment, das an die örtlichen Gegebenheiten sowie an die verwendeten Materialien in den Zimmern angepasst ist. Zuverlässige Kontrollmechanismen und beständige Weiterbildung sorgen für effiziente Abläufe und ein konstant hohes Qualitätsniveau.
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