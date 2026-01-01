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    Chlorpropham entfernen | Kärcher

    Im Kartoffellager Chlorpropham entfernen

    Das Kartoffel-Keimhemmungsmittel Chlorpropham (CIPC) ist europaweit nicht mehr zugelassen. So oder so sollten vor jeder Einlagerung die Kartoffellager gründlich gereinigt werden – von den Ober- und Unterflurkanälen über die Lagerausrüstung bis hin zu den Maschinen. Durchkehren allein reicht nicht, um die CIPC-Grenzwerte einzuhalten, und eine gründliche und systematische Reinigung sollte nicht nur einmal stattfinden.

    Kartoffellager von Chlorpropham befreien

    Keine Zulassung mehr für Chlorpropham – Entfernen aller Rückstände

    Im Herbst 2019 hat die EU-Kommission entschieden, die Zulassung für das Anti-Keimmittel Chlorpropham nicht zu verlängern. Von der PVC (Potato Value Chain) wird empfohlen, das Mittel nicht mehr zu verwenden. Die Abverkaufsfrist galt bis zum 31. Januar 2020, die Aufbrauchfrist endete zum 8. Oktober 2020. Reste sind zu diesem Datum entsorgungspflichtig. Betroffen sind 22 Pflanzenschutzmittel: Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 und Gro-Stop Fog.

    Chlorpropham richtig entfernen: Trocken- und Nassreinigung im Kartoffellager

    Chlorpropham professionell zu entfernen, ist eine Mammutaufgabe: Um die Rückstandshöchstgehalte nicht zu überschreiten und ein Kartoffellager ohne Chlorpropham vorzuweisen, müssen das dieses und alle relevanten Bereiche von Spuren des nicht mehr zugelassenen Keimhemmmittels befreit werden. Ansonsten drohen ein Vermarktungsverbot und damit die Vernichtung der Ernte. Um dies zu erreichen, empfiehlt es sich, eine Kombination aus Trocken- und Nassreinigung durchzuführen.

    Kärcher Industriestaubsauger mit Fahrbahndüse

    Nass-/Trockensauger

    Ein geeigneter Staubsauger mit Verlängerungsschlauch stellt sicher, dass Staub und die darin enthaltenen CIPC-Partikel nicht aufgewirbelt, sondern von Wänden und anderen Oberflächen aufgenommen werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen mechanische Hilfen wie Bürsten oder Kratzer.

    Der Staubsaugerfilter sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf gewechselt werden. Um die Arbeit zu erleichtern, empfehlen sich Modelle mit automatischer Filterabreinigung. Der eingesammelte Schmutz kann in dafür vorgesehenen Auffangbeuteln entsorgt werden. 

    Kartoffellager mit einer Kärcher Kehrmaschine reinigen

    Kehrmaschine

    Die Böden lassen sich effizient mit Kehrmaschinen oder einem großen Staubsauger mit Fahrbahndüse bearbeiten.

    Je nach Größe der zu reinigenden Fläche können handgeführte Kehrmaschinen, bei kleinen Flächen, oder Aufsitzkehrmaschinen bei größeren Flächen zum Einsatz kommen.

    Reinigung im Kartoffellager mit einem Kärcher Hochdruckreiniger

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Für die Nassreinigung kommen Heißwasser-Hochdruckreiniger zum Einsatz, wobei die Wassertemperatur mindestens bei 70 °C liegen sollte. Der Druck sollte so eingestellt sein, dass verunreinigtes Material nicht übermäßig versprüht wird und sich nicht zu viele Aerosole bilden.

    Stark kontaminierte oder schwer zugängliche Bereiche wie Druckkammer, Ventilatoren oder Verdampfer können mit Wasserdampf aus dem Heißwasser-Hochdruckreiniger oder aus einem Dampfreiniger wirksam von Rückständen befreit werden.


    Kartoffellager mit Flächenreiniger reinigen

    Flächenreiniger

    Für Böden bringen Flächenreiniger mit Absaugung in Kombination mit Hochdruckreinigern schnell ein gutes Ergebnis, und das kontaminierte Wasser wird gleich eingesaugt. Gemäß Europäischer Wasserschutzrichtlinie dürfen Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nicht in die Kanalisation abgeleitet werden, sodass das Abwasser aufgefangen und entsorgt werden muss.

    Ein schweres Erbe: Anti-Keimmittel hält sich mehrere Jahre

    Nach aktuellem Wissensstand befindet sich in den Gebäuden, in denen CIPC eingesetzt wurde, genügend Wirkstoff, um auch Jahre später eingelagerte Ware zu kontaminieren. Der Rückstandshöchstgehalt, der in Zukunft weiter gesenkt wird, lässt sich daher nur einhalten, wenn auch in den nächsten Jahren umfassende Reinigungsmaßnahmen vor Einlagerung der Ernte durchgeführt werden. Hilfreich beim Abbau der Rückstände sind zudem eine kontinuierliche Belüftung der Lagerräume während des Leerstands sowie die Aufbewahrung mobiler Lagerausrüstung im Außenbereich. Abzuraten ist vom Einsatz von Chemikalien, denn anstatt das Chlorpropham zu entfernen, kann es schlimmstenfalls zu toxischen Metaboliten zersetzt werden.

    Checkliste

    Schrittweises Vorgehen, klare Dokumentation: der Weg zum effektiven Entfernen von Chlorpropham

    Neben den passenden Reinigungstechniken spielen vor allem das systematische Vorgehen sowie die nachvollziehbare Dokumentation eine große Rolle. So lässt sich bei einer Kontrolle nachweisen, dass alle Vorgaben erfüllt wurden – dies ist vor allem für den Abnehmer relevant, beispielsweise in der Kartoffelverarbeitung. Die Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen sollte schriftlich und in Bildern erfolgen, mit Ort, Zeitpunkt und Art der Reinigung.

    • Generell gilt, dass die Arbeiten von oben nach unten zu erledigen sind, beginnend von Oberflurkanal und Decke über Wände und Einrichtungen hin zum Boden und Unterflurkanal.
    • Bei allen Reinigungsmaßnahmen müssen Anwender eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.
    • Wichtig ist, bei der Einrichtung keine wichtigen Bestandteile zu übersehen, wie beispielsweise Förderbänder, Kistenfüllgeräte, Lüfter oder Luftwege.
    • Mobile Lagereinrichtungen sollten nach draußen gebracht und dort gereinigt werden. Witterungseinflüsse tragen zusätzlich dazu bei, die CIPC-Kontamination zu reduzieren.
    • Auch Transportfahrzeuge müssen mit Heißwasser aus dem Hochdruckreiniger von möglichen Rückständen befreit werden.
    • Nach Ende eines jeden Einsatzes sollte man alle Reinigungswerkzeuge mit dem Hochdruckreiniger sauber machen.

    Tipp: Chlorpropham-Entfernung mit Checkliste für mehr Überblick

    Um einen plausiblen Nachweis für die Reinigungsarbeiten zu erbringen, eignet sich eine Checkliste samt Fotodokumentation. Enthalten sollten darin alle Einrichtungen sein, die zu bearbeiten sind. Dazu zählen im Wesentlichen: Druckkammer, Belüftungstechnik, Belüftungsturm, Über- und Unterflurkanäle, Wände, Gebäudeteile, Böden, Decke, Kisten, Anhänger, Annahmeeinrichtungen, Förderbänder, Verladeeinrichtungen, Kühlung, Ventilatoren, Umwälzventilatoren oder Holzbalken, die als mobile Wände eingesetzt werden.

    Sollen Einrichtungen ersetzt werden, empfiehlt sich zuvor eine umfassende Reinigung des gesamten Lagers, um keine Rückstände auf die neue Einrichtung zu übertragen.

    Kartoffellager mit Kärcher Geräten von Chlorpropham befreien

    Passende Geräte für Ihren Anwendungsbereich

    Nass-/Trockensauger

    Kärcher: Nass-/Trockensauger

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Handgeführte Kehrmaschine

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

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