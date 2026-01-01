Öffentlicher Dienst | Kärcher

Es liegt in der Natur des Menschen, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel zu erreichen. Das ist einfach das Streben nach mehr Effizienz. Wie viel Effizienz heute in der Reinigungstechnik möglich ist, zeigen die Kärcher Professional-Geräte in Anthrazit. Diese attraktive Gerätefarbe ist Symbol für eine Generation von Reinigungsgeräten mit besonderen Talenten. Für Sauberkeit auf öffentlichen Flächen, Fluren und in Räumen mit nur einer Überfahrt. Für einfache Versetzung auch über Treppen. Und für sofort wieder begehbare Flächen.