Zur Vorbereitung der Reinigung muss die Fassade auf eventuell bestehende Schäden überprüft werden. Sollten Hohlräume sichtbar sein, so können diese vor der Reinigung mit Verfüllmörtel ausgebessert werden, lose Teile sind zu entfernen. Wollen Sie eine Natursteinfassade reinigen, müssen beschädigte Steine gegebenenfalls ersetzt werden. Anschließend erfolgt eine möglichst schonende Reinigung der Fassade, um die bestehenden Verschmutzungen zu beseitigen.



Stark verkrustet: Niederdruck-Partikelstrahlen

Handelt es sich um Oberflächen, die von hartnäckigen Verschmutzungen oder Krustenbildungen substanzschonend befreit werden sollen, so hat sich das Niederdruck-Partikelstrahlverfahren etabliert. Auch für die Entfernung von Graffitis kann diese Methode gut geeignet sein.

Beim Niederdruck-Partikelstrahlverfahren wird eine Strahlpistole über einen Baukompressor mit Druckluft versorgt. Zusätzlich werden der Luft in der Mischkammer ein feines, weiches Strahlmittel sowie bei Bedarf Wasser für staubbindendes Arbeiten hinzugefügt. Um weichen Stein zu reinigen, sollte unter geringem Druck ein besonders feinkörniges Strahlgut eingesetzt werden.

Damit nach dem Einsatz möglichst wenig Strahlpartikel in der bereits gereinigten Oberfläche oder in Mauerritzen verbleiben, können Industriesauger eingesetzt werden. Sie entfernen auch große Mengen an Strahlmittelrückständen und Schmutz am Boden effizient und gründlich.