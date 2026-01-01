25 L Eimer (grau) | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-255.0Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
370 x 370 x 330
Anwendungsgebiete