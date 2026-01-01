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    Abgasstutzen 66x119mm D199 | Kärcher

    Silver metal chimney cap with a cylindrical top and rectangular base, featuring rivets and cut-out details.

    Abgasstutzen 66x119mm D199

    Artikelnummer: 4.656-080.0

    Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss.