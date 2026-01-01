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    Abgasstutzen 76x157mm D199 | Kärcher

    Silver metal chimney cap with a cylindrical top and rectangular base, featuring rivets and cut-out details.

    Abgasstutzen 76x157mm D199

    Artikelnummer: 4.656-079.0

    Abgasstutzen (Anschluss oval, Durchmesser 157 mm) zum Anschluss an Heißwasser-Hochdruckreiniger. Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss. Für Rauchrohrdurchmesser bis 200 mm.