Abgasstutzen 76x157mm D199 | Kärcher

Dieser Abgasstutzen wurde speziell für den Anschluss an Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit seinem ovalen Anschlussmaß von 76 × 157 Millimetern und einem Gesamtdurchmesser von 199 Millimetern sorgt er für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase aus dem Gerät. Der integrierte Zugunterbrecher ermöglicht einen fachgerechten und sicheren Rauchrohranschluss, verhindert Rückstau und trägt zur optimalen Funktion des Heißwassersystems bei.