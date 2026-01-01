Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung) | Kärcher

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Artikelnummer: 5.394-294.0Gewährleistet einen ständigen Sicherheitsabstand z.B. bei Reifen und Karosserie. Verhindert somit die Beschädigung empfindlicher Oberflächen, Befestigung direkt am Strahlrohr
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1