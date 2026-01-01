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    Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung) | Kärcher

    Black Kärcher nozzle accessory with a conical shape and ribbed connector, placed on a white background.

    Abstandhalter (inkl. Düsenverschraubung)

    Artikelnummer: 5.394-294.0

    Gewährleistet einen ständigen Sicherheitsabstand z.B. bei Reifen und Karosserie. Verhindert somit die Beschädigung empfindlicher Oberflächen, Befestigung direkt am Strahlrohr