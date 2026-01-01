Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Staubmopp Acryl fuer Buffy | Kärcher

    Teal and grey fluffy mop head with a label showing cleaning instructions and a person using the mop.

    Staubmopp Acryl fuer Buffy

    Artikelnummer: 9.212-166.0

    Acrylmopp für Buffy Staubmopp.