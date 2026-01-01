Staubmopp Acryl fuer Buffy | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-166.0Acrylmopp für Buffy Staubmopp.
Oberflächenbeschaffenheit
Multidimensional
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Material
Acryl
Waschtemperatur (°C)
40
Waschempfehlung (°C)
40
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
400 x 80
Abmessungen, verpackt (mm)
400 x 80
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete