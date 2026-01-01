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    Adapter 1 M22AG-TR22AG | Kärcher

    Brass connector with threaded ends and a black plastic grip, featuring a number "1" embossed on the side.

    Adapter 1 M22AG-TR22AG

    Artikelnummer: 4.111-029.0

    Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu