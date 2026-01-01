Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Adapter 2 M22IG-TR22AG | Kärcher

    Brass hose connector with black plastic grip, featuring a threaded end and embossed number "2" on the grip.

    Adapter 2 M22IG-TR22AG

    Artikelnummer: 4.111-030.0

    Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu