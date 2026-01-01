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    Adapter 4 TR22IG-D11 | Kärcher

    Brass and black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with three holes and number 4 embossed on the side.

    Adapter 4 TR22IG-D11

    Artikelnummer: 4.111-032.0

    Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel