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    Adapter 5 TR22IG-M22AG | Kärcher

    Brass hexagonal connector with black plastic ring and threaded end, isolated on white background.

    Adapter 5 TR22IG-M22AG

    Artikelnummer: 4.111-033.0

    Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt