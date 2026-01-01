Adapter 5 TR22IG-M22AG | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.111-033.0Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2