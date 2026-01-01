Adapter 6 TR22IG-M22AG | Kärcher

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Artikelnummer: 4.111-034.0Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1