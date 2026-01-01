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    Adapter EASY!Lock 22 AG - 3/8" NPT AG | Kärcher

    Metal adapter with hexagonal centre and threaded ends, isolated on white background.

    Adapter EASY!Lock 22 AG - 3/8" NPT AG

    Artikelnummer: 4.111-042.0