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    Adapter Flächenreiniger | Kärcher

    Brass connector with threaded end, cylindrical shape, and hexagonal section for grip, isolated on white background.

    Adapter Flächenreiniger

    Artikelnummer: 4.762-402.0

    Zur Verwendung von Commercial Flächenreinigern mit Home&Garden-Hochdruckreinigern