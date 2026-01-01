Adapter G3/8" AG auf M22x1,5 AG | Kärcher

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Artikelnummer: 6.651-646.0Messingadapter G 3/8" AG auf M 22 × 1,5 AG für max. 400 bar, max. 150 °C.
Temperatur (°C)
max. 150
Farbe
Messing
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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