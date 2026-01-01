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    Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS C | Kärcher

    Kärcher hose reel with mounting bracket, hose, and various metal and plastic components on a white background.

    Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS C

    Artikelnummer: 2.110-012.0

    Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.