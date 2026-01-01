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    Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

    Kärcher hose reel with black metal frame and yellow hose, featuring connectors and mounting bracket.

    Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S

    Artikelnummer: 2.110-011.0

    Automatische Schlauchtrommel als leicht montierbarer Komplett-Anbausatz. Geeignet für die HDS-Mittel- und Superklasse. Für maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs.