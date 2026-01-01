Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

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Artikelnummer: 2.110-011.0Automatische Schlauchtrommel als leicht montierbarer Komplett-Anbausatz. Geeignet für die HDS-Mittel- und Superklasse. Für maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs.
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
34.4
Lieferumfang