Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Anbausatz Cage-Rahmen groß | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with red engine, white fuel tank, and brass pump, framed by grey metal bars and black wheels.

    Anbausatz Cage-Rahmen groß

    Artikelnummer: 2.637-007.0

    Der robuste Cage-Anbausatz mit großem Schutzrahmen schützt die Komponenten des HD 9/21 G und HD 9/23 G/De aus der HD Gasoline Advanced-Reihe. Inklusive Ösen zur Kranverladung.