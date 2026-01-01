Anbausatz Cage-Rahmen groß | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.637-007.0Der robuste Cage-Anbausatz mit großem Schutzrahmen schützt die Komponenten des HD 9/21 G und HD 9/23 G/De aus der HD Gasoline Advanced-Reihe. Inklusive Ösen zur Kranverladung.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.2