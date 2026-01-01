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    Anbausatz Druckminderer, 1/2 Zoll | Kärcher

    White Kärcher hose with a metal connector and adjustable black knob, set against a plain background.

    Anbausatz Druckminderer, 1/2 Zoll

    Artikelnummer: 2.574-009.0

    Zur Montage an der Home-Base unserer Trockeneisstrahlgeräte mit L2P-Technologie: Anbausatz mit Druckminderer, Wasser- und Ölabscheider. Bedarfsgerechte Anpassung des Strahldrucks am Gerät.