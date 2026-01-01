Anbausatz Druckminderer, 1/2 Zoll | Kärcher

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Artikelnummer: 2.574-009.0Zur Montage an der Home-Base unserer Trockeneisstrahlgeräte mit L2P-Technologie: Anbausatz mit Druckminderer, Wasser- und Ölabscheider. Bedarfsgerechte Anpassung des Strahldrucks am Gerät.
Gewicht (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
265 x 210 x 285
Anwendungsgebiete