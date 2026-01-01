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    Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Kärcher anti-drill safety valve with a brass connector and yellow cap, mounted on a black spherical base.

    Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse

    Artikelnummer: 2.641-803.0

    Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.