Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.641-803.0Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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