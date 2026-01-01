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    Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Kärcher control box with two dials and a red switch on a grey panel, labelled "Professional."

    Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse

    Artikelnummer: 2.642-157.0

    Fernbedienung für die Geräte der HDS Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein/-Aus. Zur Wandmontage.
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