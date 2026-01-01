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    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Kärcher accessory kit with black cable, mounting bracket, two white cable ties, and screws on a white background.

    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse

    Artikelnummer: 2.644-475.0

    Lichtfühler zur Überwachung der Brennerflamme. Die Funktionsweise des Lichtfühlers: Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.