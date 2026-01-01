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    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse | Kärcher

    Kärcher sensor kit with black plastic component, coiled cable, screw, and two white cable ties on a white background.

    Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse

    Artikelnummer: 2.642-711.0

    Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.