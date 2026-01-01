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    Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

    Black metal bracket with two hooks and a Kärcher high-pressure hose with connectors on a white background.

    Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S

    Artikelnummer: 2.110-020.0

    Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.