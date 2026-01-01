Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

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Artikelnummer: 2.110-020.0Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
14.6