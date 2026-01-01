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    Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

    Kärcher control panel with temperature settings, warning symbols, and a dial under a transparent cover.

    Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse

    Artikelnummer: 2.642-158.0

    Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.
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