Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-158.0Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.5