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    Anbausatz Schaumdüse | Kärcher

    Kärcher suction hose with transparent tubing and black nozzle, coiled on a white surface.

    Anbausatz Schaumdüse

    Artikelnummer: 2.112-013.0

    Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse