Anbausatz Schaumdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.112-013.0Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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