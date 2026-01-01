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    Anbausatz Schlauchbefestigung | Kärcher

    Metal suction cup with a loop handle, featuring a bolt and nut fastening on a white background.

    Anbausatz Schlauchbefestigung

    Artikelnummer: 2.642-528.0

    Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen.