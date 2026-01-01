Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte, 30 m | Kärcher

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Artikelnummer: 2.110-004.0ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät, inkl. Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts. Unter Druck drehbar mit Anschluss EASY!Lock.
Länge (m)
30
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
9.4
Lieferumfang