Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte, 20 m | Kärcher

    Black hose reel with attached hose, featuring a crank handle and mounting bracket, set against a white background.

    Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte, 20 m

    Artikelnummer: 2.110-005.0

    ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und Platz sparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Gerätes). Unter Druck drehbar mit Anschluss 22 x 1,5.