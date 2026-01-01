Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte, 20 m | Kärcher

Artikelnummer : 2.110-005.0

ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und Platz sparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Gerätes). Unter Druck drehbar mit Anschluss 22 x 1,5.