Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Kompaktklasse, 20 m | Kärcher

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Artikelnummer: 2.110-010.0ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.
Länge (m)
20
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.4
Lieferumfang