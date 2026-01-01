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    Anbausatz Schmutzfänger | Kärcher

    Galvanised metal basket with a curved handle, featuring rectangular cutouts around the sides and vertical slits at the base.

    Anbausatz Schmutzfänger

    Artikelnummer: 2.642-532.0

    Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich.