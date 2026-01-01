Anbausatz Schmutzfänger | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-532.0Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7