Forecourtgerät AT Fp | Kärcher

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Forecourtgerät
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.534-901.0Frostgeschütztes und damit wintersicheres Reifendruckprüfgerät Air Tower AT Fp. Forecourtgerät zur präzisen und sicheren Überprüfung und Einstellung des richtigen Reifendrucks bis zu 8 Bar.
Schutzklasse
IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Aufnahmeleistung (kW)
0.45
Ausrüstung
Anwendungsgebiete