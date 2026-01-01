Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Forecourtgerät AT Fp | Kärcher

    Kärcher payment terminal with card reader and display, featuring icons and buttons on a sleek, silver and black design.

    Forecourtgerät

    AT Fp

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-901.0

    Frostgeschütztes und damit wintersicheres Reifendruckprüfgerät Air Tower AT Fp. Forecourtgerät zur präzisen und sicheren Überprüfung und Einstellung des richtigen Reifendrucks bis zu 8 Bar.
    Angebot anfordern