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    Forecourtgerät AT | Kärcher

    Kärcher payment terminal with card reader and display, featuring icons and buttons on a sleek, silver and black design.

    Forecourtgerät

    AT

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-900.0

    Zur bequemen und einfachen Überprüfung und Anpassung des Reifendrucks: Air Tower AT von Kärcher. Gerät aus unserer Reihe von Forecourtgeräten zur Attraktivitätssteigerung Ihres Standorts.
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