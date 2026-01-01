Forecourtgerät AT | Kärcher

Mit Forecourtgeräten von Kärcher bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatzservice und erhöhen so die Attraktivität Ihres Standorts. Der Air Tower AT zur komfortablen Kontrolle und Einstellung des richtigen Reifendrucks (bis zu 8 Bar) verfügt über einen einfach und individuell zu programmierenden elektronischen Münzprüfer. Dieser erlaubt sowohl die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen als auch frei wählbare Laufzeiten. Dabei sind stufenlose Einstellungen bis zu 7 Minuten Laufzeit und damit eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre Präferenzen und die lokalen Gegebenheiten Ihres Standorts möglich.

Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar Präzise Einstellung des richtigen Reifendrucks. Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.