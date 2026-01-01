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    Kunststoff-Adapter für 20 l Hermetic Eimer. | Kärcher

    Grey metal bracket with multiple rectangular holes, designed for mounting or support, isolated on a white background.

    Kunststoff-Adapter für 20 l Hermetic Eimer.

    Artikelnummer: 6.999-309.0

    Erleichtert das Aufstellen der Flachmopps im Eimer während der Vortränkung und das Aufspannen am Halter während der Reinigung.
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