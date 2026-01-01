Kunststoff-Adapter für 20 l Hermetic Eimer. | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-309.0Erleichtert das Aufstellen der Flachmopps im Eimer während der Vortränkung und das Aufspannen am Halter während der Reinigung.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
460 x 190 x 230