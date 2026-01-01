Forecourtgerät AWT Fp | Kärcher

Dank des Air Water Tower AWT Fp aus der Produktreihe der Kärcher Forecourtgeräte gehören unaufgeräumt aussehende Standorte der Vergangenheit an. Weder stehen Reifendruckprüfgeräte noch Gießkannen und ähnliche Gebinde im Weg. Stattdessen vereinigt der AWT Fp Reifendruckprüfgerät und Wasserspender in nur einem platzsparenden Gerät. Der Reifendruck ist bequem überprüf- und bis zu 8 Bar Druck anpassbar. Der integrierte Wasserspender liefert sauberes Wasser, beispielsweise für den Wasserbehälter zur Reinigung der Windschutzscheibe, während eine ebenfalls eingebaute Frostschutzfunktion auch an kalten Wintertagen jederzeit einen sicheren Betrieb gewährleistet. Der elektronische Münzprüfer verarbeitet unterschiedliche Münzen und Wertmarken und kann denkbar einfach individuell entsprechend Ihrer Erfordernisse programmiert werden. Ebenso ist die Laufzeit stufenlos bis zu einer Dauer von 7 Minuten einstellbar.

Integrierter Wasserspender Komfortable und mühelose Wasserentnahme. Standort bleibt aufgeräumt, da Gießkannen und ähnliche Gebinde nicht benötigt werden. Elektronischer Münzprüfer Individuelle und einfache Programmierung. Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer problemlos möglich. Programmierbare Laufzeit Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten. Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.