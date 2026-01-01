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    Forecourtgerät AWT Fp | Kärcher

    Kärcher car cleaning station with control panel, hose, and nozzle, featuring various buttons and icons on a grey and black design.

    Forecourtgerät

    AWT Fp

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-903.0

    Auch im Winter problemlos einsetzbar: Der frostgeschützte Air Water Tower AWT Fp vereint ein präzises Reifendruckprüfgerät und einen komfortablen Wasserspender in einem Forecourtgerät.
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