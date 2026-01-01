Forecourtgerät AWT | Kärcher

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Forecourtgerät
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.534-902.0Reifendruckprüfgerät und Wasserspender in einem: Mit dem Air Water Tower AWT aus dem Forecourtgeräte-Portfolio bequem den Reifendruck anpassen und einfach den Wischwasserbehälter auffüllen.
Schutzklasse
IP44
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Aufnahmeleistung (kW)
0.45
Ausrüstung
Anwendungsgebiete