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    Forecourtgerät AWT | Kärcher

    Kärcher car cleaning station with control panel, hose, and nozzle, featuring various buttons and icons on a grey and black design.

    Forecourtgerät

    AWT

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.534-902.0

    Reifendruckprüfgerät und Wasserspender in einem: Mit dem Air Water Tower AWT aus dem Forecourtgeräte-Portfolio bequem den Reifendruck anpassen und einfach den Wischwasserbehälter auffüllen.
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