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    Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with a black seat, steering wheel, and grey body.

    Scheuersaugmaschine

    B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.161-438.0

    • 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • 180-Ah-Li-Ion-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
    • Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, automat. Reinigungsmitteldosierung
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