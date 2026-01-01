Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75 | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.161-433.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
750
Arbeitsbreite Saugen (mm)
950
Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
110 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)
3150
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 170
Batterielaufzeit (h)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 6
Steigfähigkeit (%)
10
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
75 / 40
Gangwendebreite (cm)
175
Wasserverbrauch (l/min)
5
Schalldruckpegel (dB(A))
59
Gewicht ohne Zubehör (kg)
379
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1635 x 975 x 1265
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete