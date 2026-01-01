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    Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, seat, and cleaning brushes visible. Grey and black design with product logo.

    Scheuersaugmaschine

    B 110 R Classic Bp Pack + R75

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.161-435.0

    • 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Walzenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
    • Classic-Version, 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
    • Tagfahrlicht, einfachste Bedienung, sehr guter Wendekreis, nur 59 dB(A)
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