Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + R75 | Kärcher

Die sehr einfach zu bedienende, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic verfügt über einen Saugbalken mit marktführender Absaugleistung sowie einen 75 Zentimeter breiten Walzenbürstenkopf mit zeitsparender Vorkehrfunktion – beide aus hochwertigem Aluminium-Druckguss. 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser ermöglichen nicht nur längere Arbeitseinsätze, sondern auch Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern in der Stunde. Dank ihrer kompakten Bauweise ist die B 110 R Classic sehr agil und eignet sich daher auch sehr gut zur Reinigung verwinkelter Flächen. Für beste Übersicht und Sichtbarkeit sorgt dabei das integrierte Tagfahrlicht. Der hohe Anpressdruck der Walzen gewährleistet hervorragende Reinigungsergebnisse, bei Bedarf ist ihr Wechsel schnell und einfach zu bewerkstelligen. Ein großes Display zur Einstellung aller wichtigen Funktionen in über 30 Sprachen sowie leicht verständliche, farbcodierte Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienbarkeit des Geräts. Unerwünschte Fehlbedienungen verhindert zusätzlich das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Großes Farbdisplay Kein separates Ladegerät erforderlich. Bequeme und einfache Handhabung. Auf verschiedene Batterietypen einstellbar. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.