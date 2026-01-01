Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90 | Kärcher

Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit ausdauernden 240-Ah-Lithium-Ionen-Batterien, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 7200 Quadratmetern. Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 90 Zentimeter breite Scheibenbürstenkopf sowie unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Lithium-Ionen-Batterien mit langer Herstellergarantie sorgen für ein sorgenfreies Reinigen: kein Batteriewechsel innerhalb der Gerätelebensdauer, Schnell- und Zwischenladen sowie eine sichere Handhabung mit bestem TCO. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Durch das patentierte KIK-Schlüsselsystem werden Fehlbedienungen durch individuelle Zugriffsrechte wirkungsvoll vermieden. Mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor.

Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.). Patentiertes Tankspülsystem Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks. Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch. Bessere Hygiene. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“ Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Einfache Handhabung Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.