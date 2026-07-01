Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Scheuersaugmaschine B 200 R + D 110 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, featuring brushes and wheels underneath.

    Scheuersaugmaschine

    B 200 R + D 110

    Artikelnummer: 1.246-200.205