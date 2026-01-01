Scheuersaugmaschine B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85 | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.246-275.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
850 - 850
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
220 220
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
8500
Batterietyp
Wartungsarm
Batterie (V / Ah)
36 / 240
Batterielaufzeit (h)
5
Batterieladezeit (h)
7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
10
Steigfähigkeit (%)
10
Bürstendrehzahl (U/min)
1300
Bürstenanpressdruck (kg)
97
Wasserverbrauch (l/min)
7
Schalldruckpegel (dB(A))
67 - 67
Aufnahmeleistung (W)
2600
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
994
Software Updates verfügbar bis
2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg)
230
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1925 x 909 x 1420
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete