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    Scheuersaugmaschine B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and cleaning brushes visible underneath.

    Scheuersaugmaschine

    B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.246-284.0

    • 220 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
    • 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 9000 m²/h, Einbauladegerät
    • Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Tankspülung
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